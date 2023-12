Rissa alla Riviera di Chiaia, “donna presa a calci in strada per una lite per viabilità” La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “L’episodio accaduto domenica sera. Ho segnalato alle forze dell’ordine” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Violenta rissa in strada alla Riviera di Chiaia. Un uomo ad un certo punto colpisce anche una donna a calci. La violenta aggressione sembra che sia scoppiata a seguito di una banale lite per questioni di viabilità nella serata della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre 2023, a poche ore dal cenone. A denunciare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato il video della lite ricevuto da un utente: "Ho segnalato l'episodio alle forze dell'ordine – afferma Borrelli – il video risalirebbe a domenica sera. La zona è quella dell'incrocio tra via San Pasquale e la Riviera di Chiaia. La lite sarebbe avvenuta per motivi di viabilità".

"La rissa in strada la Vigilia di Natale"

Una scena orribile, quella immortalata nel video, girato probabilmente da un passante con un telefonino. Nelle immagini si vede una violenta lite tra più persone, tra le quali una donna. Non sono ancora chiare le circostanze, anche se sembra che la lite sia scoppiata per banali motivi di viabilità. Domenica sera, a Napoli c'era molto traffico. Tantissimi cittadini erano in strada per i tradizionali brindisi prima del cenone di Natale. E non è mancato chi ha bevuto nei baretti prima di andare a casa a festeggiare in famiglia, magari mettendosi al volante.

Borrelli (Avs): "Ho segnalato alle forze dell'ordine"

Non è chiaro se le immagini riprese nel video siano relative ad una rissa scattata per motivi di viabilità, come lascerebbe intendere anche il messaggio ricevuto dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli a corredo del video: “Caro deputato, non è Natale senza cialtroni. Uno spettacolo vergognoso alla Riviera di Chiaia con un uomo che sferra un calcio violentissimo a una donna, probabilmente per un semplice diverbio stradale, ma non ne sono sicuro. Una scena che si commenta da sola”, si legge nel post, pubblicato sulla pagina Facebook del parlamentare ambientalista. Contattato da Fanpage.it, Borrelli ha confermato che il video risalirebbe alla serata della Vigilia di Natale e che l'origine della lite potrebbe essere proprio una questione di viabilità. Le immagini, come detto, sono state poi inviate da Borrelli alle forze dell'ordine, per i necessari accertamenti.