Rischio eruzione Campi Flegrei, il Capo della protezione civile Curcio: “Non ci sono crisi imminenti”

"La zona dei Campi Flegrei è a rischio giallo e quindi è alto il sistema di monitoraggio, che effettuiamo insieme al centro di vulcanologia. Al momento non ci sono crisi imminenti, ci sono delle attività di sciami sismici a livello superficiale, che quindi vengono percepite in maniera distinta dagli abitanti". A parlare è il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenuto a ‘Mattina 24', su Rainews 24.

Ieri, nella zona del supervulcano dei Campi Flegrei si sono registrate numerose scosse, delle quali le più forti di magnitudo 2.8 e 2.2, quest'ultima a una profondità di 500 metri. Altre scosse di lieve entità sono avvenute anche nella notte, tra queste la più forte di magnitudo 1.0, alle ore 3,51, e ad una profondità di 2,4 chilometri. La Regione Campania, attraverso il governatore Vincenzo De Luca, ha sollecitato l'aggiornamento del piano di evacuazione dei Campi Flegrei. Anche il Comune di Napoli sta lavorando al piano per rischio eruzione, dopo essersi dotato di quello per il rischio terremoti.

Intanto, la Protezione Civile sta sperimentando il nuovo sistema di allerta It Alert, il sistema di comunicazione sui cellulari, tramite sms, in caso di catastrofe:

"Chiuderemo il 13 ottobre in tutta Italia i test tecnologici per It Alert – annuncia Curcio – vale dire i modelli di comunicazione di tipo telefonico. Poi più avanti faremo delle prove sui rischi. Nel Lazio i test si terranno il 27 settembre insieme alla Liguria, ma naturalmente dobbiamo verificare che non si sovrappongano con allerte reali".

E conclude:

"It Alert è il sistema di allarme pubblico italiano, che è inserito in un sistema di allarme pubblico europeo, che ha l'obiettivo di allarmare i cittadini nel momento in cui si verificano situazioni di potenziale pericolo. Ovviamente significa che arriva un messaggio sul telefono dei cittadini in determinate condizioni, che sono stabilite da alcune norme per i pericoli maggiori, al momento lo stiamo testando dal punto di vista tecnologico, cosa decisamente non semplice. Questo sistema, tuttavia, affiancherà il sistema di allentamento sul territorio".