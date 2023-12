Rischia di finire in coma prima del parto: salvata dai medici del Ruggi, nata anche la figlia Una donna ha rischiato di morire poco prima del parto a causa di alcune complicazioni: salvata dai medici del Ruggi di Salerno che hanno anche fatto nascere la bambina nel giorno di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stava rischiando di finire in coma prima del parto, a causa di una grave forma di preeclampsia: ma è stata salvata dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Anche la bimba è nata, in perfetta salute: e così mamma e figlia hanno potuto abbracciarsi dopo la grande paura proprio nel giorno di Natale, che per loro ora sarà una festività ancor più da ricordare negli anni a venire.

Tutto è iniziato quando la donna, giunta alla 34esima settimana di gravidanza, ha avuto una gravissima preeclampsia, una condizione che causa nelle donne incinte (in genere dopo la 20esima settimana) forme di ipertensione anche importanti, ma che nella maggior parte dei casi scompare a poche settimane dal parto in maniera naturale. Non è andata così per lei, che invece ha accusato una grave forma di preeclampsia che le ha causato pressione arteriosa molto alta, disturbi visivi ed anche una epatogestosi, ovvero una grave compromissione del fegato, spingendola ad un passo dallo stato comatoso. Eventi che avrebbero potuto portare, di lì a poco, al decesso della donna qualora non si fosse intervenuti subito.

Portata d'urgenza, nel giorno di Natale, all'ospedale salernitano, è stata affidata al Reparto di Gravidanza a Rischio ed è stata operata d'urgenza dal dottor Mario Polichetti, che del reparto è anche il responsabile. Grazie all'intervento svolto assieme alla sua équipe, la donna ha visto riequilibrarsi i propri parametri vitali, e di conseguenza partorire subito dopo: è nata così la sua bambina dal peso di 1,980 chilogrammi. Entrambe godono di ottima salute: madre e figlia ora attendono il normale decorso post-parto per tornare a casa: ma il peggio, per entrambe, sembra ormai essere passato.