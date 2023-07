Rione Alto, il furgone di Asìa parcheggiato sulle strisce pedonali: “Inaccettabile” Il furgoncino della società dell’igiene urbana in sosta sulle strisce. La denuncia del consigliere Francesco Flores (Fi): “Comportamento scorretto, abbiamo segnalato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto del consigliere municipale Francesco Flores

Il furgone di Asìa Napoli, la società dell'igiene urbana della città di proprietà del Comune, parcheggiato sulle strisce pedonali al Rione Alto, nella V Municipalità Vomero-Arenella, apparentemente senza nessuno a bordo. La denuncia arriva dal consigliere municipale Francesco Flores (Forza Italia), che ha scattato anche la foto che inquadra il furgoncino con il logo dell'azienda in sosta vietata sul passaggio riservato ai pedoni. Flores ha segnalato l'accaduto all'azienda, affinché non ricapiti più. Al momento non si conosce il motivo per il quale il furgone fosse parcheggiato sulle strisce pedonali, se vi fossero urgenti motivi di servizio o altro e per quanto tempo sia rimasto in sosta in quel punto.

Flores (Fi): "Comportamento scorretto, abbiamo segnalato"

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere della V Municipalità Francesco Flores, che afferma: