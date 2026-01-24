Rione Alto, fermata dai vigili con targa polacca chiama il marito che arriva col coltello e li assale

Immagine di repertorio

Gira in auto con una targa polacca al Rione Alto, fermata dalla Polizia Locale, però, chiama il marito, un esercente del posto, che arriva con un coltello e li assale. Nella colluttazione che ne segue i due agenti restano feriti: uno viene refertato con 7 giorni di prognosi, l'altro con 3. Nel tentativo di disarmare l'uomo, uno dei poliziotti municipali ha subito un taglio tra un dito e l'altro della mano.

L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio in via Semmola, nella V Municipalità Vomero Arenella. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era alla guida di un'automobile con targa straniera. Quando è stata fermata dai caschi bianchi per un controllo, sarebbe risultata sprovvista di Reve, obbligatorio per le auto con targa estera che circolano in Italia.

Agenti assaliti al Rione Alto con un coltello

A quel punto, la donna si sarebbe diretta verso il locale del marito. L'uomo sarebbe uscito e avrebbe iniziato a minacciare gli agenti, nella speranza, forse, di evitare che verbalizzassero la donna. Sarebbe poi rientrato nell'attività. Gli agenti lo avrebbero seguito. Qui, sarebbero stati assalito. L'uomo si sarebbe presentato brandendo un coltello e minacciandoli di morte. Sul posto sarebbero arrivati anche i rinforzi. Nella vicenda sarebbe intervenuta anche un'altra persona che avrebbe cercato di portare alla calma l'uomo.

Nella confusione, il marito si sarebbe allontanato, poi, richiamato dalla moglie, sarebbe ritornato, minacciando nuovamente gli agenti. Alla fine è stato bloccato e denunciato per minacce e violenza a pubblico ufficiale. L'auto sprovvista di Reve è stata verbalizzata. "Troviamo inverosimile – commenta Antonio D'Amato, sindacalista Csa – il caso che un pubblico esercente arrivi a brandire un'arma e a minacciare dei pubblici ufficiali per fargli compiere degli atti contrari al proprio ufficio. Oltre a ribadire la nostra idea della certezza della pena, le Amministrazioni dovrebbero provvedere al ritiro e revoca immediata della licenza. Le pubbliche amministrazioni hanno necessità di veder tutelati i propri interessi pubblici, che poi sono gli interessi dei cittadini tutti".