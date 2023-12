Trasporto pubblico a Napoli

Rinnovo carta d’identità scaduta a Napoli: all’aeroporto di Capodichino riapre l’ufficio comunale Proteste delle agenzie di viaggio per la chiusura dello sportello per le carte di identità durante il Ponte dell’Immacolata. Il Comune ha riattivato l’ufficio: aperto da oggi, 12 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Riapre l'ufficio per rinnovare le carte di identità scadute all'Aeroporto di Capodichino, ultima salvezza per chi deve partire per un viaggio e scopre solo al check in di avere i documenti già scaduti. Per lungo tempo, lo sportello era rimasto chiuso, a causa della penuria di documenti cartacei, visto che, su disposizione del Ministero dell'Interno, progressivamente si sta passando ai documenti di riconoscimento digitali. L'inaccessibilità dello sportello nello scalo partenopeo, però, aveva privato di un utile servizio tanti viaggiatori, tanto che le agenzie di viaggio e i tour operator avevano chiesto più volte al Comune di riattivarlo. Oggi, 12 dicembre 2023, l'ufficio di rilascio delle carte di identità cartacee presso lo Sportello al volo dell'Aeroporto internazionale di Capodichino è stato riattivato.

A comunicarlo è il Comune di Napoli, come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, che ha deciso di riattivare il servizio almeno per le festività di Natale 2023:

Si informa – scrive il Municipio – che a partire dal 12 dicembre c.a. sarà ripristinato il servizio di rilascio delle carte di identità cartacee presso lo Sportello al volo dell'Aeroporto internazionale di Capodichino e presso lo Sportello della sede del Servizio Statistica e Servizi Demografici – II Traversa via dell’Epomeo – di Parco Quadrifoglio, quest’ultimo dedicato ai cittadini iscritti all’AIRE che si trovano momentaneamente in Italia e ai cittadini richiedenti protezione internazionale con regolare iscrizione anagrafica.

La protesta delle agenzie di viaggi

Nella giornata di ieri, Cesare Foà, presidente Advunite, l'associazione delle agenzie di viaggi, ha inviato un sollecito per quanto riguarda la riapertura dello sportello comunale per le carte di identità presso l’aeroporto di Capodichino. "Già in precedenza – scrive – avevamo sollecitato una maggior flessibilità per gli orari per permettere ai tanti utenti che ne avessero bisogno di fare velocemente il documento. La chiusura dello sportello comunale rappresenta un enorme danno per il settore turistico, soprattutto in questo periodo di altissima stagione".

Nella lettera, inviata al sindaco Gaetano Manfredi, e all'assessore al Turismo, Teresa Armato, Foà scrive:

Le inviamo una nota per quanto riguarda la chiusura dello sportello comunale per le carte di identità presso l’aeroporto di Capodichino. Lo apprendiamo leggendo il sito e dagli utenti a cui serviva una carta di identità durante questo weekend. Lo sportello era molto utile per le agenzie di viaggi perché una risorsa per i passeggeri last minute, i passeggeri a cui venivano rubati i propri documenti di identità. Già avevamo sollecitato una maggiore flessibilità per gli orari anche a costi maggiori ; oggi abbiamo problemi sia con l’emissione dei passaporti che con le carte di identità elettroniche e ciò causa un enorme danno per il nostro settore soprattutto nel periodo natalizio. Le chiediamo di intervenire velocemente nella risoluzione del problema che potrebbe causare molte problematiche in questo periodo di altissima stagione.