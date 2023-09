Rimozione e disinnesco bomba bellica a Battipaglia: treni deviati domenica 1° ottobre Disposta la deviazione del traffico ferroviario per il disinnesco della bomba trovata nei pressi della stazione di Battipaglia.

A cura di Vincenzo Piccolo

Restano ancora col fiato sospeso i residenti del comune di Battipaglia, che nella giornata di domenica 1 ottobre, sarà teatro di una delicata operazione da parte degli artificieri. Su disposizione della Prefettura di Salerno, è stata avviata la procedura per eliminare un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, scoperto da poco nelle vicinanze linea ferroviaria.

Le operazioni di rimozione sono previste dalle ore 8.20 alle 19 circa e richiederanno l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta tra Pontecagnano e Battipaglia, durante l'intervento. Per questo alcune corse di treni a lunga percorrenza e regionali subiranno modifiche al loro percorso.

Queste deviazioni di percorrenza coinvolgeranno treni ad alta velocità, treni Intercity, così come i treni regionali di Trenitalia che operano lungo le rotte Napoli – Battipaglia/Potenza/Taranto, Caserta – Salerno/Battipaglia e Napoli – Sapri/Paola/Cosenza.

Per i treni ad alta velocità e Intercity, le nuove fermate saranno Salerno e Battipaglia/Sapri, mentre per i treni regionali di Trenitalia, le stazioni interessate saranno Salerno/Pontecagnano e Battipaglia. Inoltre, sarà fornito un servizio di bus sostitutivo per coprire la tratta ferroviaria interrotta.

L'orario previsto per la conclusione delle operazioni sarà stabilito in in itinere dagli artificieri. Per restare informati i cittadini e gli interessati possono seguire lo stato delle operazioni attraverso le pagine social del comune di Battipaglia e un sito apposito messo a disposizione dall'amministrazione.