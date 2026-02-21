napoli
Riaperta Discesa Coroglio con carreggiata ristretta: era chiusa da due giorni dopo un crollo

Riapre dopo due giorni di chiusura Discesa Coroglio: carreggiata ristretta, ma ok al passaggio a doppio senso.
A cura di Pierluigi Frattasi
Riaperta a doppio senso di circolazione Discesa Coroglio, chiusa da giovedì dopo un crollo dovuto al maltempo. La strada di Posillipo è stata riaperta alla circolazione anche dei bus da oggi pomeriggio, sabato 21 febbraio, attorno alle ore 15,00. La vicenda è stata monitorata costantemente dalla I Municipalità, con la presidente Giovanna Mazzone ed il vice Marcello Matrusciano. "Dopo i necessari interventi di messa in sicurezza – spiega Matrusciano – è stata riaperta la Discesa Coroglio. Ringrazio l'Assessore Edoardo Cosenza e i Servizi Comunali preposti per l'impegno profuso nella rapida risoluzione del problema. Il tratto era stato chiuso a seguito di uno smottamento di un terrazzino di proprietà privata che affaccia sul costone subito dopo il ponte, a destra in direzione di Via Posillipo. È stato necessario effettuare un restringimento della carreggiata per una lunghezza di circa 25 metri, subito dopo il ponte, lato destro in direzione di Via Posillipo. Si transita in entrambi i sensi di marcia. Ripristinato anche il regolare transito dei mezzi Anm".

Cosenza: "Carreggiata ristretta, ma ok al doppio senso"

"Riaperta discesa Coroglio – conferma l'assessore Cosenza – Il tecnico delegato dai proprietari sovrastanti (entrata da Viale Virgilio) ha certificato che i primi lavori sono adeguati e che la larghezza di strada interdetta è sufficiente per confinare ulteriori eventuali dissesti e per fare le lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza definitiva. Dunque si può riaprire: c’è larghezza di strada sufficiente anche per i Bus ed ovviamente per mezzi di sicurezza. Un grazie ai Servizi Comunali: strade, difesa suolo, protezione civile, per la prontezza degli interventi di competenza. Ed un grazie alla I Munipalità, in particolare al Vice Presidente Marcello Matrusciano per la presenza assidua".

La strada era stata chiusa giovedì sera, come riportato da Fanpage.it, a causa di uno smottamento. Un grosso blocco di pietra si era distaccato dal costone, al di sotto del terrazzo esterno di un'attività commerciale. La Protezione Civile è intervenuta sul posto insieme ai tecnici comunali per effettuare i sopralluoghi necessari a valutare la stabilità del versante e pianificare le operazioni di ripristino.

Attualità
Viabilità
