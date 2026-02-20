Chiusa Discesa Coroglio a Posillipo, crollato un costone per il maltempo: ipotesi senso alternato

È ancora chiusa alle auto Discesa Coroglio a Posillipo, a seguito di un crollo da un costone sul lato del parco Virgiliano. La strada da ieri sera è stata interdetta alla circolazione veicolare in entrambe le direzioni, all'altezza del ponte. Sul posto il consigliere locale Marcello Matrusciano, vicepresidente della municipalità I: "Stamattina si è tenuto un ulteriore sopralluogo con i tecnici del servizio difesa idrogeologica del Comune di Napoli. La strada al momento resta chiusa su entrambi i sensi di marcia. Al momento è consentito il passaggio pedonale dal marciapiede opposto in direzione via Posillipo. Si invita la cittadinanza a seguire le indicazioni per le deviazioni previste e a prestare attenzione alla segnaletica". Matrusciano e la presidente Giovanna Mazzone, hanno chiesto al Comune di valutare la "riapertura del tratto di Discesa Coroglio con l'istituzione del senso unico alternato".

"La chiusura della strada – sottolinea Matrusciano – non è dovuta né a problemi strutturali derivanti dal ponte né tantomeno dagli interventi effettuati nei giorni scorsi riguardo la pulizia della vegetazione presente sul costone". Il cedimento si è verificato ieri sera, a seguito del forte maltempo che si è abbattuto sulla città, con un violento nubifragio che ha colpito diversi quartieri della città. A causa delle forti piogge, si è verificato il crollo di un albero in via Nicolardi, con intervento della Protezione Civile, e la chiusura di via San Giacomo dei Capri, a causa del rischio di crollo di un muro di contenimento che costeggia la strada.

La proposta: riapertura con senso alternato

Nella lettera inviata al Comune dal consigliere Matrusciano e dalla presidente Mazzone, si chiede agli uffici competenti di "valutare la possibilità di procedere alla riapertura al traffico del tratto di Discesa Coroglio, attualmente interdetto alla circolazione a causa di un dissesto presente sul costone ubicato subito dopo il ponte di Coroglio, lato destro in direzione Via Posillipo. Il provvedimento risulta particolarmente necessario in considerazione dei numerosi cantieri stradali attualmente presenti nel quartiere di Posillipo, che stanno incidendo in maniera significativa sulla viabilità complessiva e generando rilevanti criticità per residenti e automobilisti. Si evidenzia inoltre che anche il trasporto pubblico sta subendo pesanti ripercussioni, poiché le corse delle linee che servono il quartiere di Posillipo per i collegamenti con le altre zone della città risultano attualmente limitate, con conseguenti disagi per l'utenza. Alla luce di quanto sopra, si propone di esaminare l'eventuale istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, qualora le condizioni strutturali e le valutazioni tecniche lo consentano, al fine di garantire un graduale e sicuro ripristino della circolazione".