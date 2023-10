Riacquista l’udito dopo un intervento all’avanguardia al Ruggi: “Avete ridato il sorriso a mia madre” Operazione al Ruggi d’Aragona di Salerno, una donna di 66 anni ha riacquistato l’udito. La figlia: “Sono riusciti a regalare finalmente un sorriso a mia madre”.

A cura di Vincenzo Piccolo

Immagine di repertorio

Intervento all'avanguardia all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, quando una paziente di 66 anni ha riacquistato l'udito grazie all'applicazione di un impianto cocleare sinistro. L'intervento è stato eseguito dal team del professore Francesco Salzano, Responsabile della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'ospedale salernitano. La donna aveva una grave perdita uditiva bilaterale che non rispondeva ai trattamenti protesici, aggravata da problemi agli occhi che causavano una ipovisione marcata e una bassa qualità di vita. La perdita di entrambi i sensi (udito e vista), l'aveva isolata socialmente causandole una forte depressione, che l'aveva portata anche all'uso di psicofarmaci. Il recupero di almeno uno dei due sensi compromessi diventa così di vitale importanza, in particolare l'udito che non poteva essere migliorato con gli apparecchi tradizionali.

L'intervento messo in pratica dall'equipe medica del Ruggi è stata una procedura complessa, ed ha visto eseguita una mastoidectomia (apertura della mastoide dietro l'orecchio, ndr) in anestesia generale, con l'inserimento di un elettrodo multicanale nel dotto cocleare, dopo aver aperto la cassa timpanica. L'elettrodo, collegato a un magnete posizionato sul cranio, è stato attivato durante l'intervento per verificarne il corretto inserimento. Successivamente, l'impianto è stato connesso a un dispositivo posto dietro l'orecchio e, dopo l'attivazione, è iniziato un processo riabilitativo che ha coinvolto audiometristi e logopedisti specializzati oltre agli otorinolaringoiatri. Il successo dell'operazione è stato confermato anche dalla figlia della donna, che in una nota diffusa dal Ruggi, ha dichiarato: