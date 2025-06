video suggerito

Restyling Lungomare Napoli, via Nazario Sauro chiude per 3 mesi: c'è il piano traffico con i divieti Proseguono i cantieri per rifare il Lungomare di Napoli: via Nazario Sauro chiude per 3 mesi alle auto dal 16 giugno. Ordinanza con il piano viabilità: divieti di sosta e nuovi sensi di marcia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Nazario Sauro

Chiude per tre mesi alla circolazione via Nazario Sauro. La famosa strada del Lungomare di Napoli sarà inaccessibile alle auto dal 16 giugno al 21 settembre prossimo. Entrano nel vivo, infatti, i lavori di restyling del lungo tratto che va da piazza Vittoria al Molosiglio. Bisogna rifare e allargare i marciapiedi sul lato interno di ristoranti e hotel, come anticipato da Fanpage.it. Le strisce blu a spina di pesce attuali saranno cancellate per sempre. Per l'occasione, ci sarà un apposito piano traffico: cambiano i sensi di marcia e i percorsi dei bus. Via Generale Orsini diventerà a senso unico a salire con direzione da via Partenope a via Cesario Console e saranno istituite due fermate per i pullman Anm della Linea 128, che continuerà ad avere il capolinea in via Cesario Console. Le due paline saranno in via Orsini subito dopo il civico 20 e tra via Cuma ed il civico 46.

Corsia riservata per i clienti del garage e divieti di sosta

In via Nazario Sauro potranno accedere solo i veicoli diretti al garage autorizzato nel tratto compreso tra via Marino Turchi e via Raffaele de Cesare. Sarà realizzata una corsia protetta per auto e moto da via Marino Turchi, attraverso la quale si potrà sia accedere che uscire dal garage. Oltre al senso unico a salire in via Orsini, è prevista anche la sospensione del senso unico di circolazione in via Lucilio, via Palepoli, via Marino Turchi, via Cuma, via Petronio. Sul lato destro di queste strade (in direzione via Orsini) ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata. In via Generale Orsini, invece, il divieto di sosta sarà in vigore nel tratto compreso tra via Partenope e via Lucilio, sul lato destro in direzione via Lucilio, i primi due stalli a partire da via Partenope, sul lato sinistro in direzione via Lucilio e infine nel tratto compreso tra via Petronio e via Cesario Console, sul lato sinistro in direzione via Cesario Console.

Via Nazario Sauro chiusa per 3 mesi, l'ordinanza con il piano traffico

Ma cosa prevede nel dettaglio l'ordinanza comunale con il piano traffico? Il dispositivo di viabilità, come detto, sarà in vigore da lunedì 16 giugno a domenica 21 settembre 2025, salvo proroghe. L'ordinanza dispone di:

A) Istituire:

1. il divieto di transito veicolare in via Nazario Sauro, eccetto i veicoli diretti al garage autorizzato nel tratto compreso tra via Mario Turchi e via Raffaele de Cesare, con accesso/uscita mediante corsia protetta da via Mario Turchi;

2. il senso unico di circolazione in via Generale Giordano Orsini, sull'intero asse stradale, con direzione da via Partenope a via Cesario Console;

3. per i veicoli che da via Generale Giordano Orsini si immettono su via Cesario Console obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su quest’ultima via;

4. la sospensione del senso unico di circolazione nei sottoelencati tratti stradali compresi tra via Generale Giordano Orsini e via Nazario Sauro:

a) via Lucilio;

b) via Palepoli;

c) via Mario Turchi;

d) via Cuma;

e) via Petronio;

5. per i veicoli circolanti in via Mario Turchi e in via Palepoli, nel tratto compreso tra via Generale Giordano Orsini e via Nazario Sauro, all’atto di immettersi su via Generale Giordano Orsini direzioni consentite dritto e a destra;

6. per i veicoli circolanti in via Petronio, via Cuma, via Raffaele De Cesare e via Lucilio, nel tratto compreso tra via Generale Giordano Orsini e via Nazario Sauro, all’atto di immettersi su via Generale Giordano Orsini obbligo di svolta a destra;

7. per i veicoli circolanti in via Cuma e via Lucilio, nel tratto compreso tra via Generale Giordano Orsini e via Santa Lucia, all’atto di immettersi su via Generale Giordano Orsini direzioni consentite dritto e a sinistra;

8. il divieto di sosta permanente con rimozione forzata:

a) sul lato destro della corsia con senso di marcia in direzione via Generale Giordano Orsini nei tratti stradali di cui al precedente punto 4;

b) in via Generale Giordano Orsini:

b.1) nel tratto compreso tra via Partenope e via Lucilio:

b.1.1) sul lato destro in direzione via Lucilio;

b.1.2) i primi due stalli a partire da via Partenope, sul lato sinistro in direzione via Lucilio;

b.2) nel tratto compreso tra via Petronio e via Cesario Console, sul lato sinistro in direzione via Cesario Console;

9. aree riservate alla fermata provvisoria dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea:

a) subito dopo il civico 20, lato via Cesario Console;

b) tra via Cuma ed il civico 46. Sospendere la sosta regolamentata a tariffa oraria in corrispondenza delle aree di cui sopra.

B) Delocalizzare, in via Generale Giordano Orsini, all’intersezione con via Palepoli, nell’ambito della sosta regolamentata a tariffa oraria, nel primo stallo utile lato via Cesario Console, l’area riservata ai veicoli di persona diversamente abile individuata da contrassegno presente in via Palepoli civ. 21. Sospendere la sosta regolamentata a tariffa oraria in corrispondenza dell’area di cui sopra.

C) Consentire ai Residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati da divieto di sosta di cui al precedente punto 8., di sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dal divieto.