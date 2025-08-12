Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Immagine di repertorio

Si sono spente in fretta, purtroppo, le speranze di ritrovare in vita Remo Ianicelli, un uomo di 83 anni originario di Sassinoro, nella provincia di Benevento, del quale si erano perse le tracce nella giornata di ieri: il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto, in un dirupo sul Monte Matese. Da quanto si apprende Remo Ianicelli, dirigente scolastico in pensione, ieri aveva festeggiato il suo compleanno insieme a familiari e amici in una baita a Bojano, sul versante molisano del Matese; nel primo pomeriggio, l'anziano aveva deciso di fare una passeggiata nei boschi circostanti, ma non era rientrato.

Dopo ore di attesa, allarmati, i familiari dell'83enne hanno così allertato le forze dell'ordine e i sanitari del 118, che a loro volto hanno informato della scomparsa di Remo Ianicelli anche il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), che ha così avviato le ricerche dell'uomo, le quali si sono avvalse anche della collaborazione dei carabinieri, di droni e di un elicottero della Polizia di Stato. Dopo esiti infruttuosi sia nella notte che questa mattina, nel pomeriggio è arrivato, come detto, il tragico epilogo: il corpo senza vita di Remo Ianicelli è sato individuato e recuperato in un dirupo.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano durante la passeggiata avrebbe perso l'orientamento e non si sarebbe accorto del dirupo, precipitando. Sul posto è intervenuto anche il medico legale e, dopo un breve accertamento, la salma di Remo Ianicelli è stata restituita alla famiglia, che potrà così procedere con il funerale.