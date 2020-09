Alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020 in Campania è andato alle urne il 55,53% dei votanti contro il 51,93% di cinque anni fa. Questi i dati sull'affluenza alle urne definitivi sui 550 Comuni della Campania alla chiusura dei seggi oggi lunedì 21 settembre alle ore 15. La Campania è la terza regione in Italia per affluenza dietro Veneto (61,14%), Puglia (56,43%), mentre la Liguria è al (53,46%). Per il referendum confermativo della legge di taglio del numero di parlamentari l'affluenza è stata del 61,04% contro il 53,87% del 2016. Possiamo dire dunque che in Campania ha votato un maggior numero di persone rispetto alle passate consultazioni ed è sicuramente un risultato importante considerate le condizioni di partenza, ovvero la generalizzata preoccupazione del Covid con seggi allestiti per garantire il massimo del distanziamento sociale, con obbligo di mascherina e igienizzazione delle mani e percorsi separati in entrata e in uscita. Le operazioni di voto si sono svolte tutto sommato senza grandi problemi, celermente e con grande spirito di sacrificio da parte di scrutatori e presidenti di seggio, visto il forte caldo di questi giorni e il contestuale obbligo di indossare per ore la mascherina protettiva.

Regionali, a Caserta la percentuale più alta di votanti

Se si analizzano i dati dell'affluenza dei votanti per provincia, a Caserta c'è stata la percentuale più alta con il 57,61%, seguita da Salerno 57,11%, Napoli 55,33%, Avellino 51,86% e Benevento 51,73%. A Napoli città ha votato il 46,08%, numeri molto più bassi, oltre 9 punti percentuali in meno, rispetto alla media regionale. Leggermente più alta, rispetto alle regionali, l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale: 61,04%. La percentuale più alta di votanti si è avuta nella provincia di Avellino 66,75%, seguita da Salerno 65,41, Benevento 63,04, Caserta 62,09 e Napoli 58,15%. A Napoli città ha votato il 48,72%. In tutta la Campania probabilmente l'affluenza è stata veicolata non solo dal comitato del No per il Referendum ma anche e soprattutto dalle elezioni Comunali in molti grossi centri del Napoletano. Ieri , 20 settembre, la bella giornata di sole ha probabilmente portato molta gente a preferire un'ultima domenica di mare al posto delle elezioni. Oggi invece sono andate molte più persone al voto, soprattutto nei piccoli centri. Nella sola città di Napoli l'affluenza al voto per le elezioni regionali è stata del 46,10% contro il 40,61% delle precedenti elezioni del 2015. Per quanto riguarda il referendum ha votato il 48,7% contro il 53,87% della consultazione del 2016.