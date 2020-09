Vincenzo De Luca, governatore uscente della Campania e candidato del centrosinistra per la guida di Palazzo Santa Lucia, non ha cambiato le sue abitudini nonostante la tornata elettorale in corso: oggi si è presentato a Salerno alle celebrazioni in onore di San Matteo apostolo, patrono della città campana. De Luca che è stato ben 4 volte sindaco di Salerno è giunto in Cattedrale poco prima delle 11 per assistere al solenne pontificale dell'arcivescovo Andrea Bellandi. La celebrazione si sta svolgendo a numero chiuso per via delle norme anti-Covid19. Nel pomeriggio è previsto un momento di preghiera nell'atrio del Duomo che sostituirà la tradizionale processione vietata per le norme anti-assembramento. De Luca sarà solo in tarda serata al comitato elettorale allestito alla Stazione Marittima, attenderà lo spoglio nel quartier generale coi suoi cari.