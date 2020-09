La nuova giunta della Regione Campania nominata dal presidente Vincenzo De Luca. Confermata la vicepresidenza a Fulvio Bonavitacola, storico braccio destro dell'ex sindaco di Salerno. Bonavitacola continuerà ad avere la delega all'Ambiente. Tra le novità la nomina di Mario Morcone, ex prefetto ed ex capo di gabinetto del ministro dell'Interno, una breve parentesi nella politica attiva come candidato a sindaco di Napoli nel 2010, sconfitto al primo turno. Morcone avrà la delega delle Politiche della Sicurezza, la stessa che cinque anni fa fu di Franco Roberti, ex magistrato oggi europarlamentare.

Ecco la nuova giunta nominata da Vincenzo De Luca:

Ettore Cinque (Bilancio)

(Bilancio) Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro)

(Attività Produttive e Lavoro) Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali)

(Scuola e Politiche sociali) Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione)

(Ricerca e Internazionalizzazione) Bruno Discepolo (Urbanistica)

(Urbanistica) Nicola Caputo (Agricoltura)

(Agricoltura) Armida Filippelli (Formazione professionale)

(Formazione professionale) Mario Morcone (Politiche della Sicurezza)

(Politiche della Sicurezza) Felice Casucci (Semplificazione amministrativa e Turismo).

I nuovi assessori della giunta De Luca

Felice Casucci, assessore al Turismo, è ritenuto in quota Clemente Mastella; Nicola Caputo invece, è espressione del partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Il Partito Democratico di Napoli sostiene secondo fonti interpellate da Fanpage.it di non aver espresso alcun assessore. A bocca asciutta resta il più votato nella lista del Pd, Mario Casillo che con 42mila voti non entra in giunta. Tuttavia dal Pd entra Armida Filippelli, vicesegretaria regionale Dem che nel maggio scorso aveva duramente bacchettato a mezzo stampa il governatore De Luca per i toni usati nelle sue dirette video, in particolare sulle donne. Tra le conferme oltre Bonavitacola ci sono Marchiello, Fortini, Fascione, Discepolo e Cinque. La fondamentale delega alla Sanità è al momento attribuita allo stesso De Luca, com'era prima delle Elezioni Regionali, probabilmente coadiuvato da un esperto (finora era Enrico Coscioni). Manca anche la delega ai Trasporti che finora era attribuita a De Luca con il supporto del consigliere regionale Luca Cascone, fedelissimo del governatore.

I consiglieri del presidente De Luca

Gli altri consiglieri del presidente finora erano Francesco Todisco per le tematiche attinenti a "Aree interne"; Francesco Alfieri, "Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Salerno Sud" ; Arturo Romano rapporti con il Sistema Sanitario regionale; Pasquale Granata, rapporti con gli Enti Locali, la riforma della PA e la comunicazione istituzionale; Francesco Porzio Sport, Michele Scognamiglio sulle manovre fiscali regionali e società controllate e Patrizia Boldoni sui Temi inerenti ai beni culturali.