Reggia di Carditello, restaurate 11 sale e il tempietto della tenuta dove è nata la mozzarella Inaugurati dopo i restauri il Tempietto Dorico ed 11 sale dell’Appartamento Reale all’interno della Reggia di Carditello. Sangiuliano: “Sito meraviglioso” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inaugurati questa mattina l’Appartamento Reale e il Tempietto Dorico della Reale Delizia borbonica, l'antica tenuta destinata in origine alla caccia, all’allevamento e alla selezione di cavalli di razza reale, oltre che alla produzione agricola e casearia: fu qui che nacque la "prima mozzarella", all'interno della Reale Industria della Pagliara delle Bufale che si trovava nella tenuta. Nel Real Sito di Carditello a San Tammaro, in provincia di Caserta, c'erano anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni, insieme alle massime autorità istituzionali del territorio.

"La Reggia di Carditello merita un grande progetto di rilancio come Pompei, la cui supervisione sugli appalti sarebbe da affidare ai Carabinieri, proprio come avvenuto a Pompei", ha detto il ministro Sangiulano, "Carditello è un sito meraviglioso dalle grandi potenzialità culturali e socioeconomiche, stiamo lavorando affinché possa entrare in modo duraturo negli itinerari culturali. La cultura non deve essere prerogativa delle grandi città, ma diffusa su tutto il territorio, perché è uno dei coefficienti sui quali si misura la qualità della vita dei cittadini". Dello stesso avviso anche Maurizio Maddaloni, che ha commentato: "Nonostante tutte le problematiche riscontrate, noi agiamo e riapriamo le sale al pubblico, dimostrando il nostro senso di responsabilità e continuando a lavorare in armonia con i nostri soci per restituire alla comunità questo sito dal notevole patrimonio storico, ambientale e culturale. Tuttavia, al di là della Palazzina centrale che richiede comunque altri opportuni interventi di recupero, il sito necessita di una vasta e diffusa opera di restauro con l’individuazione di nuove e significative risorse per il rilancio complessivo e definitivo di Carditello".