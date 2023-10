Regala quintali di frutta ad associazioni e bisognosi, il benefattore vuole restare anonimo La prima volta fu durante la pandemia, ora l’anonimo benefattore torna a donare quintali di frutta esotica a parrocchie, associazioni e bisognosi.

A cura di Redazione Napoli

Era già accaduto nel 2020, quando l'Italia era chiusa in casa, terrorizzata, per la pandemia e chi non aveva nemmeno un posto per dormire si sentiva ancora più solo. Fu allora che un imprenditore del settore ortofrutta regalò chili e chili di banane ad associazioni e parrocchie, chiedendo di restare anonimo. È accaduto nuovamente, fa sapere Asia Maraucci, presidente de "La battaglia di Andrea", che si batte per i diversamente abili. L'associazione ha consegnato i frutti esotici a comuni, parrocchie e bisognosi tra Napoli e provincia: