Reagisce alla rapina dell'orologio, 21enne ferito con un colpo di pistola al Rione Sanità Il giovane si trova all'ospedale Cto, ricoverato per accertamenti: la sua versione dei fatti è al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini del caso.

A cura di Valerio Papadia

Notte di sangue al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, dove un giovane di 21 anni è stato ferito con un colpo di pistola. Secondo una prima ricostruzione – ancora da verificare – il 21enne si trovava a bordo di uno scooter, guidato da un parente quando, in via Samuele Cagnazzi, i due sarebbero stati avvicinati da un altro motorino, con a bordo due sconosciuti, che avrebbero preteso l'orologio che il 21enne teneva al polso.

Il giovane si è rifiutato e la sua reazione ha spinto i malviventi a estrarre una pistola e a fare fuoco: una pallottola ha colpito il braccio sinistro del 21enne. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Cto, in viale Colli Aminei: non è in pericolo di vita, ma è stato trattenuto per ulteriori accertamenti; l'ogiva del proiettile è stata estratta ed è stata posta sotto sequestro.

Nel nosocomio partenopeo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno raccolto la testimonianza della vittima: come detto, la ricostruzione del 21enne è al vaglio degli inquirenti. Le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili del ferimento del giovane sono affidate ai carabinieri di Capodimonte.