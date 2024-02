Reagisce alla rapina dell’auto, punito con tre coltellate a Marano Un 62enne napoletano è stato ferito a Marano ieri sera, 4 febbraio; sarebbe stato colpito da una coppia di rapinatori intenzionati a portargli via la Fiat 500x. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si sarebbe rifiutato di consegnare l'automobile e i rapinatori lo avrebbero punito sferrando tre coltellate prima di dileguarsi. È quello che ha raccontato alle forze dell'ordine un 62enne di Marano, arrivato nella serata di ieri, 4 febbraio, al Pronto Soccorso del "Cardarelli" con ferite alla spalla e al braccio. I medici hanno escluso il pericolo di vita; le sue condizioni di salute non sono gravi ma l'uomo è stato trattenuto per accertamenti diagnostici.

Il ferimento, stando alle parole dell'uomo, sarebbe avvenuto intorno alle 19.30 lungo le strade del comune della provincia di Napoli. Mentre il 62enne era da solo nella sua automobile, una Fiat 500x, sarebbe stato affiancato sul lato guida da due uomini in scooter che lo avrebbero minacciato e gli avrebbero ordinato di scendere subito dal veicolo. Lui si sarebbe opposto e sarebbero partite subito le coltellate: almeno tre fendenti a braccio e spalla, tutti nella parte sinistra del corpo, quella esposta ai criminali.

Dopo la ritorsione i criminali sarebbero scappati in sella allo scooter, rinunciando a portare via l'automobile. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla Polizia di Stato, che ieri è intervenuta nel Pronto Soccorso della zona collinare di Napoli e ha ascoltato la vittima per la ricostruzione; al vaglio la possibilità che elementi importanti possano essere ricavati dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e dai lettori ottici di targhe installati sul luogo dell'aggressione e lungo le probabili via di fuga dei rapinatori.