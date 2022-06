Rave party per Cristo: nella chiesa di Napoli la festa organizzata dal parroco ex deejay Don Michele Madonna, parroco di Montesanto, centro di Napoli, organizza il “Rave 4 Christ”, party di musica cristiana. Obiettivo: “Lasciare pensieri e stress di periodo e dedicare tempo alla gioia di stare insieme”

Don Michele Madonna

Entrare nel mondo di don Michele Madonna e della parrocchia Santa Maria di Montesanto, nel cuore di Napoli, significa aver a che fare con un calendario di eventi fittissimo: l'intensa e partecipata processione del Corpus Domini fra i vicoli qualche ora fa, le processioni «Con Gesù fra le strade», un oratorio con centinai di bambini e ragazzini, eventi di catechesi ed evangelizzazione. Qualche mese fa don Michele, presbitero secolare diocesano 48enne, professione deejay fino all'età di anni 23, aveva preso perfino a confessare in strada, pur di riavvicinare le persone ai sacramenti.

Stavolta l'iniziativa era impossibile da non notare pure per i non fedeli, visto lo striscione viola acido affisso fra la chiesa e l'Istituto Bianchi a Montesanto. "Rave 4 Christ", discoteca a cielo aperto. Ovvero un rave party cristiano nel segno di Gesù. Provocazione? Nient'affatto, tutto vero e destinato a giovani fra 15 e 35 anni. L'appuntamento è sabato 2 luglio dalle ore 21. Il motivo dell'evento, ingresso gratuito, consumazione inclusa, è spiegato proprio dal parroco:

È una serata nella quale vogliamo divertirci, ballare, cantare e stare insieme. Sarà una vera e propria discoteca all’aperto nell’Istituto Bianchi nel centro di Montesanto. Tutto gratuito, compresa la consumazione (panino e bibita). Ne vale veramente la pena, vogliamo per una volta, lasciare i pensieri e lo stress che accompagnano questo periodo, e dedicare del tempo alla gioia di stare insieme e al divertimento.

Don Michele è tecnologico: invia su Whatsapp l'omelia ai fedeli che ne fanno richiesta, usa Facebook e Youtube come un vero organizzatore di eventi e produce i flyer (i classici inviti da discoteca) come un grafico provetto, retaggio degli anni passati a Casoria a lavorare in una discoteca prima di «incontrare e innamorarsi» di Cristo e cambiar vita entrando in seminario. Per il "Rave 4 Christ" ha perfino previsto un Qr code che richiama un sondaggio. Obiettivo: avvicinare i ragazzi alla musica cristiana. Rave, sì, ma senza gli eccessi che da sempre sono associati a questa parola: panino, Coca Cola e musica cristiana da tutto il mondo.