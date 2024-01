Rapine ai corrieri durante le consegne, arrestato un uomo a Napoli: si cerca il complice Tre rapine compiute e una quarta tentata, tutte a corrieri durante le consegne: arrestato un uomo a Napoli, caccia al complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Rapine a mano armata ai corrieri di diverse società di consegna: arrivavano, rubavano i soldi in contanti che avevano con loro, e poi fuggivano. Sarebbero almeno quattro (tra quelle tentate e riuscite) quelle che vengono contestate ad un uomo, arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Napoli Vomero. L'uomo è accusato complessivamente di tre rapine portate a termine, una delle quali in concorso con un complice ancora da identificare, ed una tentata rapina a mano armata, tutte avvenute tra aprile e luglio scorsi nella città di Napoli.

Secondo gli inquirenti, erano lui e un complice ancora in corso di identificazione l'incubo dei corrieri di Napoli: mentre questi svolgevano le proprie consegne venivano fermati, minacciati a mano armata e poi derubati del denaro contante che avevano con sé. Il rapinatore poi scappava a bordo di un motorino così come era arrivato. Dalle denunce dei corrieri, i carabinieri partenopei hanno poi analizzati i sistemi di videosorveglianza nelle zone dei colpi, nonché acquisendo le immagini del sistema targhe e transiti cittadino. E così, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, si è riusciti a risalire ad uno dei responsabili. Questa mattina, i carabinieri hanno così arrestato un uomo di 50 anni, napoletano, gravemente indiziato di aver compiuto almeno tre di queste rapine (di cui una in concorso, come detto, con un complice ancora ignoto) e averne tentata una quarta, non riuscita. Gli inquirenti stanno ora indagando per identificare anche il complice dell'uomo, sul quale il cerchio potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.