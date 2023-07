Rapinano una donna e scappano: arrestati mentre attendono la metropolitana a Gianturco Hanno rapinato armati di coltello una donna, ma poi sono stati rintracciati mentre attendevano il treno della metropolitana a bordo del quale fuggire.

Hanno prima derubato una donna, poi sono scappati: ma l'attesa del treno li ha traditi, perché i poliziotti li hanno trovati sulla banchina, mentre aspettavano che arrivasse la loro corsa, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli, nella stazione di Gianturco. La vicenda è accaduta ieri sera, sabato 22 luglio: i due sono stati arrestati per rapina aggravata, mentre il bottino è stato restituito alla vittima della rapina.

Tutto è accaduto su via Benedetto Brin, non lontano dalla stazione ferroviaria della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Qui, dopo una chiamata ricevuta in Sala Operativa, gli agenti del commissariato di Poggioreale hanno trovato una ragazza che, in forte stato di agitazione, ha raccontato loro di essere stata aggredita poco prima da due uomini armati di coltello, che l'avevano obbligata a cedere il proprio cellulare, per poi scappare. I poliziotti hanno fatto partire così le ricerche già nei pressi del colpo e, poco dopo, li hanno trovati: erano sulla banchina all'interno della stazione di Napoli Gianturco, in attesa del treno in direzione Pozzuoli con il quale sarebbero dovuti fuggire. Bloccati e perquisiti dagli agenti di polizia, sono stati trovati in possesso sia del cellulare della ragazza, sia di un coltello a serramanico subito posto sotto sequestro. Per i due, risultati essere un 33enne ed un 25enne, entrambi di origini marocchine con precedenti di polizia e non in regola con il permesso di soggiorno, è scattato così l'arresto: dovranno rispondere di rapina aggravata nei confronti della giovane, che invece si è vista restituire il cellulare dai poliziotti.