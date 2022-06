Rapinano tre distributori di benzina nel Napoletano: banditi in fuga con 3.400 euro Le rapine sono state messe a segno nella serata di ieri, 31 maggio, tra Sant’Antimo e Casandrino, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Tre rapine, ai danni di altrettanti distributori di carburante, sono state messe a segno nella serata di ieri, martedì 31 maggio, nella provincia di Napoli, tra Sant'Antimo e Casandrino da due individui, a bordo di uno scooter, che si sono dati alla fuga con un bottino complessivo di circa 3.400 euro: sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno ricostruito le tre rapine messe a segno dai due malviventi. L'ultima rapina è stata messa a segno a Sant'Antimo, in via Separiello: i due, di cui uno armato di pistola, con i volti coperti da caschi integrali, hanno rapinato l'addetto di un distributore di benzina dell'incasso, circa 700 euro.

I militari dell'Arma hanno appurato che, poco prima, gli stessi due individui avessero rapinato, con le stesse modalità, due distributori di carburante a Casandrino. Il primo, un distributore a marchio "Eco Fuel", che sorge in via Paolo Borsellino: 500 euro il bottino portato via. La seconda rapina, nella stessa strada, a un distributore a marchio "Eni": in questa occasione, i due malviventi hanno portato via circa 2.200 euro. Le indagini per fare piena luce sulle tre rapine e identificare i responsabile sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, che hanno ascoltato le testimonianze delle vittime e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali e quelle delle zone in cui sono state perpetrate le rapine.

A Napoli turista scippata in centro: residenti aiutano i ladri a fuggire

Di tutt'altra natura, invece, la vicenda che arriva dal centro di Napoli, da Montesanto per la precisione dove, come racconta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, una turista è stata scippata della borsa da due individui, mentre alcuni residenti della zona hanno aiutato i malviventi a scappare prima che arrivassero le forze dell'ordine.