Turista scippata in centro a Napoli: alcuni residenti aiutano i ladri a scappare La denuncia è arrivata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la testimonianza di un cittadino.

A cura di Valerio Papadia

Davvero assurdo quanto accaduto a Montesanto, nel cuore di Napoli, secondo quanto denunciato attraverso i social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la testimonianza di un cittadino che ha assistito all'accadimento. L'uomo racconta al consigliere regionale – che riporta, come detto, la denuncia su Facebook – che stava passeggiando a Montesanto, nella zona dove sorge la stazione della Cumana e della Funicolare, insieme alla moglie e alle due figlie piccole quando, accanto a loro, due giovani hanno scippato la borsa a una turista, che si trovava insieme al compagno: i due turisti hanno cercato di resistere, ma visto che i ladri non demordevano, hanno deciso di darsi alla fuga, per evitare eventuali ulteriori conseguenze.

A quel punto, secondo il racconto del cittadino, la situazione è diventata ancora più surreale: i due turisti sono stati inseguiti dai ladri che, a loro volta, sono stati inseguiti da un gruppetto di residenti del quartiere. "Io credevo stessero aiutando il turista – racconta ancora l'uomo che ha assistito all'accadimento -. Macché, davano manforte ai ladri facendoli scappare per evitare che venissero presi dalla polizia". L'uomo conclude il racconto, poi, con una riflessione amara: "Sono allibito, credevo che in quel quartiere dopo i fatti del commerciante morto a causa della rapina e del suonatore rumeno, volessero almeno riscattarsi come hanno fatto i Quartieri Spagnoli e Forcella, ma no, loro – almeno certa gente – vivono ancora così".