Rapina una bicicletta elettrica a un ragazzo ma arriva la Polizia: preso dopo inseguimento Un 43enne arrestato San Giuseppe Vesuviano (Napoli), aveva appena strappato la bici elettrica a un giovane per strada; il complice è riuscito a scappare.

A cura di Nico Falco

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Insieme ad un complice aveva aggredito un ragazzo, lo aveva strattonato e gli stava strappando dalle mani la bicicletta elettrica; proprio in quei frangenti, però, è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato: l'uomo è balzato in sella ed è fuggito, ma è stato bloccato poco dopo ed arrestato. É successo nella mattinata di oggi, 25 novembre, a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

Gli agenti del commissariato locale stavano pattugliando via Aielli quando hanno notato due persone che litigavano; si sono avvicinati per controllare e in quel momento il 43enne è scappato: è riuscito ad avere la meglio sull'altro e, salito sulla bicicletta elettrica, si è allontanato rapidamente. Ne è nato un inseguimento che è durato qualche centinaio di metri, fino a piazza Garibaldi, dove è stato raggiunto dalla volante e bloccato.

La vicenda è stata ricostruita grazie alle dichiarazioni della vittima e ai riscontri investigativi: il 43enne, hanno appurato i poliziotti, aveva appena rapinato la bicicletta. L'uomo, con precedenti di polizia anche per reati specifici, è stato arrestato. Sono in corso le ricerche del complice, che è riuscito a dileguarsi in scooter durante le fasi concitate dell'intervento per la lite e del successivo inseguimento.