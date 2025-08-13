Rapina dell’orologio nell’hotel Excelsior, fermato 26enne. Dopo il raid l’assalto al supermercato

Immagine di repertorio

Dopo avere aggredito il turista marocchino nell'hotel Excelsior, e avergli strappato un orologio Audemars Piguet da 80mila euro, i due rapinatori hanno assaltato anche un supermercato del corso Europa, dall'altra parte della città. Lo hanno ricostruito gli agenti della Squadra Mobile, che ieri pomeriggio, come anticipato da Fanpage.it, hanno rintracciato uno dei responsabili: si tratta di un 26enne napoletano, accusato di concorso in rapina pluriaggravata e continuata, porto abusivo di arma da fuoco e lesioni aggravate.

Rapina all'Excelsior, fermato 26enne

Il fermo è stato emesso nella serata di ieri, 12 agosto. Il giovane è stato individuato nel corso delle indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Napoli (diretta da Giovanni Leuci) e coordinate dalla Procura della Repubblica; fondamentali sono state le testimonianze delle vittime e le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza pubbliche e private installate nelle zone interessate. Nel corso della rapina uno dei criminali ha esploso un colpo di pistola, che si è conficcato nel soffitto dell'hotel senza ferire nessuno.

Il raid al supermercato subito dopo

Il 26enne è stato rintracciato nell'abitazione di un familiare, all'esterno gli agenti hanno trovato lo scooter e il casco usati per entrambe le rapine, commesse con le stesse modalità. Le indagini lo hanno collegato, insieme al complice, anche alla rapina avvenuta poco dopo in un supermercato del corso Europa.

Dopo avere aggredito il turista nella hall dell'Excelsior, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni, i due avrebbero rapinato l'esercizio commerciale, portando via 2.350 euro. L'orologio non sarebbe stato recuperato: si indaga lungo i canali della ricettazione.