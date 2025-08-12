napoli
Rapina con spari a turista nell’hotel Excelsior, individuato uno dei criminali in fuga

Individuato uno dei presunti responsabili della rapina avvenuta stamattina nell’hotel Excelsior, dove i criminali hanno portato via un Rolex da 80mila euro a un turista.
A cura di Nico Falco
La Polizia di Stato ha individuato uno dei presunti rapinatori che hanno aggredito un turista marocchino nell’hotel Excelsior, nel centro di Napoli; l'uomo, apprende Fanpage.it, è stato rintracciato nel tardo pomeriggio. Il raid è avvenuto nella mattinata di oggi, 12 agosto; obiettivo un Rolex da 80mila euro.

I rapinatori avevano adocchiato la vittima in strada e avevano notato il prezioso orologio al polso; l'uomo si era accorto di quello che stava per accadere ed era scappato, cercando rifugio all'interno dell'hotel di via Partenope. Ma i criminali lo avevano seguito anche lì dentro e, all'altezza della reception, lo avevano aggredito minacciandolo con l'arma e ferito con il calcio della pistola. Nella colluttazione era stato esploso un proiettile, a quanto pare partito accidentalmente, che si era conficcato nel soffitto dell'albergo, senza colpire nessuno.

I due criminali erano riusciti quindi a fuggire con la refurtiva. In serata, il primo risvolto investigativo: le indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli anche con l'ausilio delle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza, hanno portato all'individuazione di uno dei presunti responsabili.

