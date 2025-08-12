Rapina con spari a turista nell’hotel Excelsior, individuato uno dei criminali in fuga

Repertorio

La Polizia di Stato ha individuato uno dei presunti rapinatori che hanno aggredito un turista marocchino nell’hotel Excelsior, nel centro di Napoli; l'uomo, apprende Fanpage.it, è stato rintracciato nel tardo pomeriggio. Il raid è avvenuto nella mattinata di oggi, 12 agosto; obiettivo un Rolex da 80mila euro.

I rapinatori avevano adocchiato la vittima in strada e avevano notato il prezioso orologio al polso; l'uomo si era accorto di quello che stava per accadere ed era scappato, cercando rifugio all'interno dell'hotel di via Partenope. Ma i criminali lo avevano seguito anche lì dentro e, all'altezza della reception, lo avevano aggredito minacciandolo con l'arma e ferito con il calcio della pistola. Nella colluttazione era stato esploso un proiettile, a quanto pare partito accidentalmente, che si era conficcato nel soffitto dell'albergo, senza colpire nessuno.

I due criminali erano riusciti quindi a fuggire con la refurtiva. In serata, il primo risvolto investigativo: le indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli anche con l'ausilio delle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza, hanno portato all'individuazione di uno dei presunti responsabili.