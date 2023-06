Rapina nel centro scommesse a Portici, il raid davanti ai bambini terrorizzati Irruzione in un centro scommesso di Portici (Napoli): il criminale in azione davanti a due bambini, spintonata la titolare che cerca di fermarlo.

A cura di Nico Falco

Il criminale fa irruzione nel centro scommesse, rovista nella cassa, la titolare cerca di fermarlo ma rimedia uno spintone. Tutto davanti al figlio della donna e ad un altro bambino, entrambi terrorizzati. E tutto ripreso in un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale. È successo a Portici, in provincia di Napoli, nella mattinata di ieri, 23 giugno, come racconta la data impressa sul margine delle immagini.

L'irruzione intorno alle 11 in via Libertà. Il rapinatore, vestito di scuro e col volto parzialmente coperto, si dirige direttamente dietro il bancone, in un'area non accessibile al pubblico, dove si trovano i computer e la cassa. E, soprattutto, lo si vede per un attimo in basso a destra, anche il bambino: è disteso su una sedia, spuntano le braccia. L'uomo infila le mani nella cassa, il piccolo inizia a urlare e corre fuori mentre la madre cerca in qualche modo di bloccare il criminale; il raid dura pochi secondi, poi c'è la fuga.

Il video è stato inviato al deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che l'ha rilanciato sui social insieme a quelli che mostrano due rapine ai danni di altrettanti distributori di carburante tra Ottaviano e San Gennaro Vesuviano, messe a segno con le stesse modalità e, stando alle immagini, probabilmente dalla stessa banda. Commenta Borrelli: