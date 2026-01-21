Rapina con pistola al supermercato a San Giovanni a Teduccio: bandito in fuga con 400 euro

Immagine di repertorio

Momenti di paura a Napoli nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, quando un malvivente, con il volto travisato e armato di pistola, ha rapinato il supermercato MD che sorge in corso San Giovanni a Teduccio, nell'omonimo quartiere della periferia orientale del capoluogo campano. Stando a quanto si apprende, intorno alle 17 di ieri, il rapinatore, con il volto coperto, è entrato nell'esercizio commerciale e, pistola in pugno, ha minacciato uno dei cassieri, facendosi consegnare i contanti che si trovavano in quel momento nella cassa: stando a una prima stima, il bandito sarebbe riuscito a fuggire con un bottino di circa 400 euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare il rapinatore; gli inquirenti non escludono che il bandito possa aver avuto un complice, con il quale potrebbe essere arrivato ed essersi allontanato dal luogo della rapina. Importanti per le investigazioni potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona e che potrebbero fornire agli inquirenti elementi utili circa l'identità del malvivente. Il colpo è durato una manciata di secondi e, per fortuna, non si sono registrati feriti.