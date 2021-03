Rapina a mano armata all'ufficio postale di Succivo, cittadina della provincia di Caserta, dove nella serata di ieri alcuni malviventi hanno fatto irruzione e sono riusciti a mettere a segno un grosso colpo, scappando via con circa 200mila euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri – sulla vicenda indagano i militari della compagnia di Marcianise – tre malviventi, dal volto travisato e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'ufficio postale, minacciando con le armi il direttore e i dipendenti, che si sono visti costretti a consegnargli il denaro contenuto nelle casse: circa 200mila euro, come detto, il bottino con il quale i malviventi sono riusciti a dileguarsi.

Sulle tracce dei rapinatori, come detto, i carabinieri, che hanno visionato le immagini delle telecamere della posta nella speranza di riuscire a pervenire all'identità dei criminali. Fortunatamente, la rapina è avvenuta quando all'interno dell'ufficio postale non c'erano utenti.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso invece la rapina messa a segno ai danni di un distributore di benzina a Crispano, sulla strada provinciale Caivano-Aversa, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta. Il video della rapina, che è avvenuta nella serata dello scorso 24 marzo, ed è stato diffuso anche sui social network, mostra un uomo arrivare al distributore a bordo di una berlina grigia: con il volto travisato e una pistola in pugno, ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare l'incasso della giornata, per poi darsi alla fuga. Il titolare dell'attività ha sporto denuncia: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Casoria.