Un video, diffuso in queste ore sui social network, immortala una rapina messa a segno ai danni di un distributore di benzina: siamo a Crispano, sulla strada provinciale Caivano-Aversa, dove la provincia di Napoli e quella di Caserta si incontrano. La rapina è avvenuta nella serata dello scorso 24 marzo: le immagini mostrano il rapinatore arrivare al distributore di benzina a bordo di un'automobile, una berlina grigia. Pochi secondi e la rapina è compiuta: con il volto travisato, pistola alla mano, l'uomo minaccia i dipendenti, facendosi consegnare l'incasso – che non è stato ancora quantificato – per poi darsi alla fuga. Il titolare del distributore ha sporto regolare denuncia: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di pervenire all'identità del rapinatore.

Un altro video pubblicato nelle scorse ore sui social riprende, invece, una tentata rapina ai danni di un bar di Lusciano, nel Casertano: i ladri sono arrivati sul posto, in via Giacomo Leopardi, addirittura a bordo di un'ambulanza. I malviventi, che avevano il volto travisato, hanno tentato di forzare la porta d'ingresso, ma l'allarme di cui è dotato il locale ha fatto il suo lavoro e li ha messi in fuga: i ladri sono scappati a bordo della stessa ambulanza con la quale erano arrivati. Da stabilire anche dove abbiano reperito il mezzo di soccorso con il quale hanno tentato il colpo: non è escluso che anche l'ambulanza posso essere stata rubata dai malviventi, sulle cui tracce, anche grazie al video diffuso sul web, ci sono le forze dell'ordine.