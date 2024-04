video suggerito

Controlli alla pompa di benzina, pistola clandestina nascosta nel controsoffitto: arrestato il titolare I carabinieri hanno controllato una stazione di servizio ad Agerola, in provincia di Napoli, trovando l’arma clandestina nascosta nella controsoffittatura: il titolare, un uomo di 58 anni, è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello che era partito come un normale controllo ha invece messo nei guai un imprenditore di 58 anni di Agerola, nella provincia di Napoli, che è stato arrestato per detenzione di arma clandestina: i militari dell'Arma, infatti, hanno trovato una pistola nascosta nella controsoffittatura nell'esercizio commerciale di cui l'uomo è proprietario.

I carabinieri della stazione di Agerola, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di controllare la stazione di servizio che il 58enne gestisce insieme alla figlia nella città dei Monti Lattari. Durante la perquisizione nei locali del distributore di carburante, i militari dell'Arma, nel controsoffitto, hanno rinvenuto una pistola Titan calibro 25 con matricola abrasa e 6 proiettili calibro 6,25: l'arma e le munizioni erano occultate dietro un pannello della controsoffittatura, in una scatola di profumatori per auto.

Dopo le formalità di rito, il 58enne è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. I carabinieri sottoporranno ad accertamenti balistici e dattiloscopici l'arma rinvenuta e sequestrata nella stazione di servizio, per verificare un eventuale utilizzo in accadimenti recenti.