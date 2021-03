Arrivano a bordo di un'ambulanza e tentano un furto in un bar. L'incredibile vicenda è avvenuta a Lusciano, in provincia di Caserta. Furto che è stato reso vano dall'allarme, che li ha messi in fuga. Le immagini registrate da una telecamere di videosorveglianza hanno però immortalato il tutto, ed ora è caccia alla banda e, soprattutto, indagini che si concentrano anche sull'ambulanza, per capire se fosse stata rubata ed eventualmente dove.

Una vicenda insomma tutta da ricostruire: i due malviventi, si vede dalle immagini, arrivano a bordo di una ambulanza e scendono su via Giacomo Leopardi a Lusciano, nei pressi del bar Gabriele. Qui tentano il colpo, cercando di forzare l'ingresso: ma l'allarme li mette in fuga prima che possano rubare qualcosa. Fuga che avviene, manco a dirlo, a bordo della stessa ambulanza con cui erano arrivati. Un episodio che, anche grazie alle immagini di videosorveglianza pubblicate sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ha scatenato molto scalpore. E non manca chi ricorda come in questo particolare periodo di pandemia proprio le ambulanze siano "merce rara", e che dunque il furto di una di esse sia già di per sé un "fatto gravissimo". Non è escluso che le forze dell'ordine possano stringere il cerchio attorno ai ladri già nelle prossime ore: sebbene a volto travisato, infatti, si notano bene i dettagli relativi all'ambulanza utilizzata per il tentato furto, e da questi potrebbero risalire così almeno alla localizzazione del mezzo, il ché porterebbe anche ad identificare i due responsabili e fare così luce su una vicenda che, in questo momento, ha soltanto dell'assurdo.