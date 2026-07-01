Furto con spaccata in gioielleria a Somma Vesuviana: ladri in fuga con il bottino

Il danno è ancora in corso di quantificazione; indagini affidate ai carabinieri, che indagano anche su un tentato furto in un ufficio postale a Terzigno.

Immagine di repertorio

Furto con spaccata, nella notte appena trascorsa, in una gioielleria a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli: ladri in fuga con il bottino. A essere stata presa di mira dai malviventi è stata la gioielleria "Louise B Gioielli", che sorge al civico 34 di via Aldo Moro: sul posto, intorno alle 3.30 di questa notte, sono intervenuti i carabinieri, che hanno accertato come, poco prima, soggetti al momento ignori avessero forzato l'ingresso dell'esercizio commerciale e, una volta penetrati all'interno, avessero portato via preziosi, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione l'accaduto e individuare i malviventi.

Tentato furto in un ufficio postale a Terzigno

I carabinieri indagano anche su un altro episodio accaduto nella notte, un tentato furto ai danni di un ufficio postale a Terzigno, non molto distante da Somma Vesuviana. I militari dell'Arma della locale stazione sono intervenuti in corso Alessandro Volta, appurando che ignoti, poco prima, avevano tentato di forzare la porta posteriore dell'ufficio postale; i malviventi hanno poi desistito e sono fuggiti. Sul posto, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un cacciavite e un piede di porco; indagini in corso per ricostruire l'accaduti e pervenire all'identità dei responsabili del tentato furto.