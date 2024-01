Rapina all’auto portavalori a Chiaiano, tre banditi armati rubano i soldi delle pensioni delle Poste Assaltata un’auto blindata della Cosmopol. Rubati due plichi con i soldi delle pensioni e le pistole d’ordinanza delle guardie giurate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Rapina a mano armata ad un'auto blindata portavalori questa mattina a Corso Chiaiano, nell'area nord di Napoli. I tre malviventi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono scesi da un'auto utilitaria, una Fiat Panda, che era in sosta in strada, e hanno assaltato il mezzo blindato dell'istituto di vigilanza Cosmopol, sorprendendo i due vigilantes che erano all'interno.

Rubati i soldi delle pensioni di gennaio 2024

Minacciando le due guardie giurate, poi, si sono fatte consegnare le due pistole d'ordinanza e due plichi contenenti denaro destinati al vicino ufficio postale che si trova proprio in Corso Chiaiano, all'altezza del civico 73. All'interno delle buste, a quanto apprende Fanpage.it, c'erano tutti i soldi destinati al pagamento delle pensioni di gennaio 2024. L'importo del bottino, al momento, non è stato ancora quantificato, ma è possibile pensare che all'interno potessero esserci parecchie centinaia di migliaia di euro.

Le indagini della Squadra Mobile

Durante la rapina non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e non si sono registrati feriti. I tre banditi, poi, si sono dati alla fuga con il denaro, risalendo sulla stessa auto dalla quale erano scesi e dileguandosi. La scena è avvenuta in pieno giorno, attorno alle ore 11,15. Sull'episodio sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire quanto avvenuto e identificare i responsabili della rapina.