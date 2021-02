in foto: immagine di repertorio

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell'assalto armato che è andato in scena questa mattina all'esterno del centro commerciale Globo di Casoria, nella provincia di Napoli: alcuni banditi armati hanno rapinato un furgone portavalori nel parcheggio del centro commerciale. Stando a una prima ricostruzione degli eventi, i banditi – due persone armate e con il volto travisato – si sono appostate all'esterno del centro commerciale in attesa dell'arrivo del portavalori. Quando il furgone ha raggiunto il Globo, i malviventi sono entrati in azione: hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria per intimare alle guardie giurate di consegnare il denaro. I vigilantes hanno però reagito e un bandito ha colpito uno di loro con il calcio dell'arma in volto, prima di fuggire via con un borsone contenente circa 42mila euro.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per prevenire all'identità dei malviventi: sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La guarda giurata colpita dal bandito è stata invece soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove gli è stata diagnosticata una ferita giudicata guaribile in due giorni.

Meno di un mese fa, lo scorso 25 gennaio, banditi armati hanno assaltato e rapinato un portavalori a Melito, ancora nella provincia di Napoli. I malviventi, anche in quella occasione con il volto travisato, hanno intercettato il furgone in corso Europa, armati di pistole e mitra. A una delle guardie giurate è stata sottratta anche l'arma di ordinanza.