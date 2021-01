in foto: immagine di repertorio

Assalto da film questa mattina a Melito, nella provincia di Napoli, dove alcuni malviventi armati, con il volto travisato, hanno assaltato un furgone portavalori. L'agguato si è verificato in corso Europa, a pochi passi dall'ufficio postale cittadino: i malviventi, armati con mitra e fucili, hanno minacciato le guardie giurate che si trovavano all'interno del portavalori: a uno dei vigilanti, sotto la minaccia di un fucile, è stata sottratta anche la pistola d'ordinanza. Nessun ferito registrato durante l'assalto, ma i malviventi sono riusciti a impadronirsi del furgone portavalori, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno fatto partire le indagini per riuscire a rintracciare gli autori dell'assalto armato: ancora da quantificare il bottino con il quale i criminali sono riusciti a dileguarsi.

Qualche mese fa, in settembre, alcuni malviventi hanno assaltato invece un'automobile portavalori di un istituto di vigilanza privata. Dopo aver seguito l'automobile delle guardie giurate, due malviventi armati hanno sbarrato la strada alla marcia del veicolo. Armati di pistola e di fucile a canne mozze, i criminali hanno minacciato i vigilanti, facendosi consegnare il denaro che trasportavano: circa 40mila euro il bottino con il quale i malviventi sono riusciti a scappare, vale a dire gli incassi dei distributori di benzina della zona. Sul posto gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per le indagini mirate a rintracciare i criminali.