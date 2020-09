Un assalto armato è andato in scena nella giornata odierna, lunedì 28 settembre, ad Aversa, nella provincia di Caserta: da quanto si apprende, due banditi armati hanno assaltato l'automobile di un istituto di vigilanza privata, riuscendo a scappare con un bottino consistente. L'agguato si è verificato in via Santa Lucia: l'automobile dei malviventi, dopo aver seguito quella dei vigilanti, è entrata in azione, sbarrandole la strada; i banditi, uno armato di pistola e l'altro di un fucile a canne mozze, hanno minacciato con le armi le guardie giurate, facendosi consegnare le pistole d'ordinanza e il plico che conteneva gli incassi di alcuni distributori di benzina del territorio. I banditi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, dileguandosi con un bottino di circa 40mila euro. Sul luogo dell'assalto armato sono arrivati gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, ai quali sono ora affidate le indagini per riuscire ad identificare i due malviventi.

Oggi ad Aversa anche una violenta rissa con due feriti

Nella cittadina della provincia di Caserta, oggi, anche un altro fatto di cronaca: nei pressi della stazione di Aversa, due giovani cittadini nigeriani di 24 e 28 anni hanno dato vita ad una violenta rissa. I due si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte: uno dei due è stato portato in ospedale con una emorragia cerebrale, è in coma e lotta tra la vita e la morte. L'altro contendente, invece, ha riportato una grave ferita ad un occhio e dovrà essere operato per non perdere la vista. Su questa vicenda indagano invece i carabinieri: entrambi i giovani sono accusati di lesioni gravissime.