Incidente in gelateria, operaia 29enne resta incastrata: l’impastatrice le spappola la mano L’incidente in una fabbrica di gelati di Piedimonte Matese. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il macchinario con i flex per liberare la ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'operaia 29enne resta incastrata nell'impastatrice, il macchinario le intrappola la mano, fratturandole le dita. L'incidente è avvenuto in una piccola fabbrica di produzione gelati nel pomeriggio di oggi, martedì 9 aprile 2024, attorno alle ore 15,30, a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove si sono vissuti attimi di terrore. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco, con una squadra inviata dal Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese.

Incidente nella fabbrica di gelati

I pompieri si sono precipitati nella piccola attività commerciale di gelati in via "dei Pioppi" nel Comune di Piedimonte Matese, per soccorrere una ragazza di 29 anni rimasta vittima di un incidente mentre era al lavoro nel reparto di produzione. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato la ragazza che era rimasta incastrata con la mano sinistra in uno dei macchinari, un'impastatrice, presente nel reparto.

I pompieri hanno tagliato il macchinario con i flex

Per liberarla dal macchinario che l'aveva intrappolata è stato necessario utilizzare i flex per tagliare le lamiere. Dopo un elaborato lavoro e l’utilizzo della strumentazione da taglio in dotazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a tagliare una parte del macchinario permettendo al personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, di trasportare la giovane ragazza all'ospedale di Piedimonte Matese per le cure mediche del caso. Per fortuna, secondo quanto appreso, la ragazza non sembra essere rimasta ferita gravemente. Le dita, infatti, non si sono staccate, ma sono rimaste solo fratturare. Saranno necessarie cure mediche e riposo adeguati, ad ogni modo, per riprendersi.