Violenta una donna in un edificio abbandonato, passante sente le grida e chiama la Polizia Un 43enne è stato arrestato a Caserta: bloccato mentre abusava di una senza fissa dimora, una volta in Questura ha aggredito i poliziotti.

A cura di Nico Falco

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell'edificio abbandonato, alla periferia di Caserta, la scena che si sono trovati davanti era inequivocabile: a terra una donna coi vestiti strappati che urlava, sopra di lei un uomo che la teneva ferma e la stava violentando. Gli agenti lo hanno bloccato ma, anche durante le fasi dell'identificazione, l'uomo, un 43enne di origine nordafricana, si è mostrato aggressivo, tanto che è stato necessario usare le fasce di contenimento. Per lui è scattato l'arresto: dovrà rispondere di violenza sessuale.

Lo stupro è stato fermato grazie all'intervento di un cittadino che, di passaggio in zona, ha sentito le urla strazianti provenienti dal rudere e ha immediatamente fermato una pattuglia della Squadra Volante mettendo i poliziotti in condizione di intervenire tempestivamente. Da accertamenti è emerso che il 43enne e la donna sono entrambi senza fissa dimora e che avevano trovato un riparo di fortuna in quello stabile abbandonato. Portato in Questura, l'uomo è risultato avere numerosi precedenti penali; durante le operazioni di rito ha aggredito i poliziotti ed è stato quindi bloccato.

Per la vittima sono state necessarie le cure mediche; è stata affidata ai sanitari del 118, le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Per l'uomo si sono invece aperte le porte del carcere: dopo le formalità di rito, tratto in arresto, è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.