Rapina a mano armata nell’ufficio postale al Vomero, due banditi fuggono con il bottino La rapina è andata in scena questa mattina all’ufficio postale di via Gomez d’Ayala, nei pressi dello Stadio Collana: ladri in fuga a bordo di uno scooter.

A cura di Valerio Papadia

L’elicottero della Polizia di Stato in volo dopo la rapina

Una rapina a mano armata si è consumata questa mattina, sabato 5 novembre, all'ufficio postale che sorge in via Gomez d'Ayala, a due passi dallo Stadio Collana al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, due banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nell'ufficio postale e, dopo aver minacciato i dipendenti, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse: il bottino non è ancora stato quantificato. I due, poi, sono fuggiti a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, intervenuta sul posto: per fortuna, la rapina non ha fatto registrare nessun ferito tra i dipendenti e i clienti presenti nell'ufficio postale. Per le indagini, i poliziotti si sono serviti anche di un elicottero, che ha sorvolato la zona intorno allo stadio Collana nella speranza di rintracciare i due malviventi, che al momento però non sono ancora stati identificati.

A Napoli qualche giorno fa rapina in banca da 250mila euro

Soltanto lo scorso 31 ottobre, in corso Amedeo di Savoia, quartiere San Carlo all'Arena, alcuni malviventi hanno messo a segno una rapina nella banca Bper: 250mila euro il bottino portato via. I malviventi sarebbero entrati da un buco durante la pausa pranzo e, armati di martelli e pistola, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nella casse, fuggendo poi con l'ingente bottino.