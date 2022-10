Rapina da 250mila euro in banca a Napoli, banditi armati di martelli e pistola. Il colpo al corso Amedeo di Savoia Il colpo durante la pausa pranzo. I rapinatori sarebbero stati 3 o 4 e sarebbero entrati da un buco. Sono fuggiti col bottino. Indaga la Polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina in banca in pieno pomeriggio oggi a Napoli. Colpo da 250mila euro, attorno alle 16,00, alla Bper di Corso Amedeo di Savoia. Il gruppo di banditi, almeno 3 o 4 persone, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato da un buco durante l'orario di chiusura, a pausa pranzo, armati di martelli e pistola. I rapinatori si sarebbero fatti consegnare i soldi e sarebbero poi fuggiti col bottino. Si tratta di una delle strade più trafficate della città, che collega il Museo Archeologico Nazionale alla zona di Capodimonte. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Carlo, squadra mobile e polizia scientifica, che stanno conducendo le indagini per accertare quanto accaduto e sono sulle tracce dei rapinatori.

"Troppe rapine e violenza a Capodimonte, ora basta"

A segnalare la rapina il consigliere della III Municipalità Carlo Restaino, che ha pubblicato un post su Facebook: "Chiediamo maggiore controllo del territorio – afferma Restaino – Sulla stessa strada si sono consumati furti e rapine ai danni di diverse attività commerciali. Sempre in quella zona, mesi fa, furono sfregiate con l'acido due ragazze. Così non va bene. Non ce la facciamo più". Restaino ha pubblicato un post sulla pagina Facebook del gruppo Abitanti di Capodimonte e non: