Rapina a mano armata in un ristorante a Casalnuovo: derubati anche i clienti, banditi in fuga Rapina a mano armata in un ristorante di Casalnuovo: rubati orologi e gioielli a proprietario e clienti, nessun ferito. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Fanno irruzione, pistole in pugno, in un ristorante di Casalnuovo di Napoli, derubando il titolare e i clienti, per poi scappare. Banditi in fuga, indagano i carabinieri di Casalnuovo e i militari dell'Arma della Sezione Operativa di Castello di Cisterna. La vicenda è accaduta ieri sera, nel comune dell'hinterland partenopeo: almeno cinque le persone ricercate, non si registrano invece feriti ma solo tanta paura tra i presenti.

La vicenda è accaduta in via Professor Filippo Manna: attorno alle 23.30 circa, un gruppo formato da almeno cinque persone a volto coperto e armati di pistole ha fatto irruzione nel ristorante, rubando orologi e gioielli al proprietario ed ai clienti, per poi fuggire a bordo di un'automobile. Non sarebbero stati esplosi colpi di pistola: indagini in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza anche se gli uomini avrebbero avuto tutti i volti coperti integralmente.

(Notizia in aggiornamento)