Raid di ladri nell'associazione di clownterapia a Gianturco, rubati costumi e pc dei volontari Furto nella sede dell'associazione "Teniamoci per mano Onlus" a Gianturco: rubati costumi, pc e attrezzature: "Gesto vile, tradito il nostro impegno"

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid di ladri nella sede dell’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano Onlus” a Gianturco, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Rubati i costumi e i pc dei volontari. Per l'associazione non profit un duro colpo, come ha sottolineato in una nota: "Il nostro lavoro per il sorriso tradito da un gesto vile e vergognoso".

"Rubate anche le medaglie del Presidente della Repubblica"

L'associazione ha sporto denuncia contro ignoti. "Tra gli oggetti rubati, figurano computer, felpe con il logo dell’associazione, materiale medico, strumenti necessari alle nostre attività e, con profondo rammarico, due medaglie di bronzo conferite dal Presidente della Repubblica, simbolo del riconoscimento istituzionale al nostro impegno". Si tratta, come precisato dai volontari, di beni essenziali per le attività dell'associazione. Totale solidarietà è arrivata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs).

In una nota di “Teniamoci per mano Onlus” viene espressa tutta l'amarezza per il furto subito, non solo un danno materiale, "ma un tradimento verso un’associazione che da anni opera sul territorio per portare conforto, speranza e sorrisi. Con grande dedizione, siamo presenti nelle case-famiglia, negli ospedali e nelle strutture per disabili, aiutando centinaia di famiglie ad affrontare i loro momenti più difficili grazie alla terapia del sorriso".

Il presidente dell'associazione, Rodolfo Matto, spiega:

"Abbiamo lavorato incessantemente per riqualificare il territorio e portare luce in luoghi spesso dimenticati. Nel quartiere di Gianturco, abbiamo trasformato uno spazio della stazione per renderlo un centro di aggregazione e supporto. Qui abbiamo offerto visite mediche gratuite per le famiglie meno abbienti, corsi di formazione per i volontari e organizzato iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità. Ma oggi ci troviamo feriti da un atto così violento e ingiusto”.

L’associazione chiede maggiore sicurezza e sostegno dalle autorità:

“Ogni giorno siamo costretti a chiudere la sede alle 17.00 per paura di incontrare malviventi. Chiediamo una sede più sicura per poter continuare a lavorare e offrire al territorio una Napoli migliore. A causa dei danni subiti, le attività dell’associazione si fermeranno per alcune settimane. Tuttavia, non ci arrendiamo. Facciamo appello alla solidarietà dei cittadini e di chiunque voglia sostenere la nostra missione con donazioni di computer o altro materiale utile per riprendere il nostro lavoro. Il nostro impegno per il sorriso non si spegne, ma oggi chiediamo aiuto per continuare a portare luce in una realtà che ne ha tanto bisogno.