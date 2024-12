Ragazzo investito da un’auto a Sala Consilina, ferito e ricoverato in ospedale: è grave

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo è stato investito da un'auto a Sala Consilina, nel Salernitano. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è rimasto ferito. Subito soccorso dall'automobilista, che si è fermato, e dal personale dell'ambulanza del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Luigi Curto" di Polla, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 dicembre 2024, nei pressi di frazione Sant'Antonio, popolosa zona di Sala Consilina, nella provincia di Salerno. Il giovane era nei pressi della strada, quando è stato investito dall'auto che sopraggiungeva. La dinamica dell'incidente stradale è in corso di accertamento.

Incidente stradale a Sala Consilina, investito giovane: indaga la Polizia locale

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso, raccolto le testimonianze per poter ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere quanti più elementi possibili per capire cosa sia accaduto. L'automobilista, ad ogni modo, molto scosso per l'incidente, si è fermato subito a prestare soccorso al malcapitato.

