video suggerito

Lite in piazza, Santo, 19enne incensurato, ucciso con colpo al petto nel Napoletano. Ferito coetaneo Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a colpi di pistola nella notte a San Sebastiano al Vesuvio. Un coetaneo è rimasto ferito. La sparatoria al culmine di una lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni incensurato, Santo Romano, originario di Volla, in provincia di Napoli, è stato ucciso con un colpo in pieno petto questa notte, a San Sebastiano al Vesuvio. Ferito un coetaneo che era con lui. La sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte di oggi (attorno alle 00,40), sabato 2 novembre 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco, che stanno indagando sulla vicenda. L’esplosione dei colpi sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra gruppi di giovani.

Lite in piazza Raffaele Capasso, 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio

Secondo le prime ricostruzioni, questa notte, in piazza Raffaele Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, uno sconosciuto ha esploso colpi d’arma da fuoco. Uno dei proiettili ha colpito in pieno petto un 19enne incensurato di Casoria. Il giovane è rimasto gravemente ferito. Subito soccorso dall'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove il ragazzo è deceduto a seguito delle ferite riportate, poco dopo l'arrivo.

Ferito un 19enne, un proiettile lo ha colpito al gomito

Nella sparatoria un proiettile ha ferito al gomito anche un 19enne napoletano. Anche questo giovane, incensurato a sua volta, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 ed è stato trasportato in ospedale, per le cure mediche del caso. Le sue condizioni, ad ogni modo, non sarebbero gravi. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, il 19enne non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini del militari dell'Arma per ricostruire quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di acquisire elementi utili per individuare ed identificare il responsabile della sparatoria.