Santo Romano ucciso a 19 anni, sospettato un 17enne: interrogato in caserma Santo Romano ucciso a 19 anni per una lite dopo una scarpa pestata: a sparargli sarebbe stato un ragazzo di 17 anni interrogato in queste ore in caserma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Gli avrebbe sparato per una scarpa pestata, uccidendolo. Per l'omicidio di Santo Romano, calciatore di 19 anni ucciso in piazza a San Sebastiano al Vesuvio nella notte fra venerdì primo e sabato 2 novembre, è sospettato un giovane di 17 anni che in queste ore si trova in caserma, interrogato dal pm del Tribunale dei Minori. Nei confronti del giovane, individuato dai carabinieri, per ora non c'è nessun provvedimento.

Il 17enne sospettato dell'omicidio di Santo Romano

Per l'omicidio del diciannovenne, un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in caserma, dove si trova sotto interrogatorio. È su di lui che sembrano concentrarsi i sospetti: potrebbe essere stato lui a sparare. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, infatti, in piazza sarebbe arrivata un minicar dopo la mezzanotte. Il ragazzo a bordo sarebbe uscito, armato di pistola, avrebbe puntato la folla e fatto fuoco, sparando dei colpi, uno dei quali avrebbe centrato il giovane calciatore al petto

Ucciso a 19 anni in piazza per una scarpa pestata

Si chiamava Santo Romano, era un giovane calciatore di 19 anni ed è stato ucciso nella notte fra venerdì primo e sabato 2 novembre colpito da un colpo di pistola al petto. Il movente dell'omicidio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti fino ad ora, una scarpa pestata. I fatti sono avvenuti a San Sebastiano al Vesuvio in provincia di Napoli, nella piazza del paese dove, nel corso della serata, si erano riunite alcune comitive di amici. Il diciannovenne, secondo quanto spiegato da alcuni testimoni, non sarebbe neppure rimasto coinvolto nella lite: sarebbe stato colpito in pieno petto dalla pallottola sparata nel mucchio. L'esplosione si è rivelata fatale.

La corsa in ospedale

Dopo essere stato colpito, il diciannovenne si è accasciato a terra. Sono immediatamente scattati i soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare. È morto poco dopo essere arrivato nella struttura. Oltre a lui, ad essere colpito un ragazzo di 17 anni, rimasto ferito al gomito.