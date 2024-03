Morte di Francesco Pio Maimone, minacciato l’amico testimone: “Devi fare la stessa fine” Minacce via social all’amico testimone al processo di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo di 18 anni ucciso agli chalet di Mergellina da un proiettile vagante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"Devi fare sua stessa fine", "devo picchiarti tutti i giorni". Sono alcune delle minacce arrivate tramite i social all'amico testimone di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo di 18 anni ucciso agli chalet di Mergellina, sul Lungomare di Napoli, da un proiettile vagante la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023. Il ragazzo, che era con Francesco Pio la notte della tragedia, il 28 marzo prossimo sarà chiamato a testimoniare davanti ai giudici della prima corte di assise di Napoli al processo per la morte dell'aspirante pizzaiolo.

L'omicidio di Francesco Pio Maimone

Francesco Pio Maimone era in compagnia di amici, quando fu colpito da una pallottola vagante sparata nel corso di una lite nella quale non c'entrava nulla. Un litigio partito, sembra, per una scarpa pestata. Le indagini sono state avviate il 20 marzo 2023, quando personale della Squadra Mobile di Napoli è intervenuto in via Caracciolo all’altezza dello chalet da Sasà, per l’omicidio di Francesco Pio Maimone. Il giorno successivo Francesco Pio Valda è stato sottoposto a fermo in quanto ritenuto responsabile dell’evento criminoso. Le indagini avevano permesso di accertare che quella sera nella zona degli chalet di via Caracciolo si erano affrontati due gruppi di giovani a seguito di una lite per futili motivi e che Francesco Pio Valda avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, nonostante la presenza di molte persone che affollavano la zona del lungomare, uccidendo Maimone estraneo ai fatti.

Le minacce via social all'amico testimone al processo

Questa volta ad essere preso di mira da insulti e intimidazioni è l'amico di Francesco Pio Maimone, quello che era in sua compagnia quando venne colpito da un proiettile vagante davanti allo chalet di Mergellina. Il ragazzo sta ricevendo diversi messaggi intimidatori e ed è costretto a subire invettive sui social come "ti devo picchiare tutti i giorni…" e "devi fare la stessa fine. Valda regna".

L'avvocato della difesa: "Clima di intimidazioni"

Lo scorso 7 marzo, al termine della prima udienza, il legale della famiglia Maimone, l'avvocato Sergio Pisani, ha denunciato un "clima di intimidazione". Pisani ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti, dopo avere ascoltato in aula la testimonianza di uno dei titolari degli chalet, nei pressi del quale avvenne l'omicidio, e dopo avere preso atto dell'assenza ingiustificata del titolare di un altro chalet. Una circostanza che ha indotto il giudice a decidere per l'accompagnamento coatto del testimone, il quale dovrebbe conferire giovedì prossimo.