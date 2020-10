in foto: Immagine di repertorio

Lo avrebbero bloccato mentre era da solo in scooter, lo avrebbero rapinato e poi lo avrebbero accoltellato alle gambe. È quello che ha raccontato alle forze dell'ordine un 20enne napoletano, arrivato ieri sera al Pronto Soccorso con diverse ferite da arma da taglio. Dichiarato fuori pericolo dai medici, il ragazzo è stato dimesso con prognosi di 10 giorni. I militari, però, stanno indagando sulla sua versione: non si esclude infatti che all'origine del ferimento possa esserci una storia diversa.

La rapina sarebbe avvenuta intorno alle 23 di ieri, domenica 4 ottobre, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti mentre era in scooter. Lo avrebbero costretto a fermarsi e, minacciandolo con un coltello, lo avrebbero costretto a consegnare denaro ed effetti personali. Il ferimento sarebbe avvenuto subito dopo, non è chiaro se per ritorsione in seguito a un tentativo di reazione o se perché i criminali avrebbero ritenuto troppo esiguo il bottino. Le coltellate sono state diverse, tutte dirette alle gambe, altro particolare su cui i militari ritengono di dover approfondire.

Subito dopo l'aggressione la coppia si sarebbe velocemente dileguata. Il giovane è arrivato in tarda serata al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove è stato medicato e successivamente dimesso. I militari hanno effettuato i sopralluoghi nel punto indicato dal ragazzo, alla ricerca di elementi utili per la ricostruzione della dinamica; si vaglia la possibilità che la scena, o almeno i criminali in fuga, possano essere stati ripresi da qualcuna delle telecamere di videosorveglianza installate tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli.