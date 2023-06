Ragazzino ferito in agguato a Barra, è il nipote dei boss Aprea: la pista della camorra Il 17enne ferito ieri sera a Barra è il nipote dei boss del clan Aprea; contro di lui almeno 4 colpi, chi ha sparato lo ha fatto per uccidere.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Era con tutta probabilità un agguato, con l'intenzione di uccidere, quello andato in scena ieri sera a Barra, periferia orientale di Napoli, ai danni di un 17enne del posto: a sparare sarebbero state due persone, arrivate in sella a uno scooter, almeno quattro o cinque i colpi esplosi. E la matrice potrebbe essere collegata alla criminalità organizzata: la vittima risulta avere precedenti di poco conto ma parentele "pesanti", è il nipote dei boss Gennaro e Vincenzo Aprea, ritenuti ai vertici del clan egemone a Barra.

Il ragazzo, 17 anni compiuti da poco, si trovava nei pressi di un circolo ricreativo del corso Sirena, la strada principale di Barra, quando sono arrivati i due sicari. Erano su un Sh300, secondo le ricostruzioni non avrebbero sparato senza un obiettivo, come avviene nelle "stese", ma avrebbero mirato al minorenne. Due i proiettili andati a segno, alla spalla e alla mano sinistra. Subito dopo, la fuga.

Il giovane è stato trasportato all'Ospedale del Mare, è stato giudicato non in pericolo di vita. Al Pronto Soccorso sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponticelli della Polizia di Stato, allertati dai sanitari, per l'avvio delle indagini. Non è stato possibile ascoltare il 17enne nell'immediato in quanto, per le ferite riportate, era stato sedato.

Per ricostruire i contorni dell'episodio gli investigatori partono dal profilo della vittima: non risulta direttamente inquadrato in dinamiche di criminalità organizzata mentre il padre, è attualmente detenuto, ha anche precedenti per reati associativi. E c'è quella parentela che potrebbe essere la chiave di volta: il ferimento potrebbe inquadrarsi nei contrasti tra il clan Aprea e i Mazzarella.